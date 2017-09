Tallon Griekspoor verliest van Spanjaard en loopt finale TEAN mis

Foto: Orange Pictures

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tennisser Tallon Griekspoor is er zaterdag niet in geslaagd de finale te bereiken bij het challengertoernooi van Alphen aan den Rijn. De tennisser uit Nieuw-Vennep, geselecteerd voor het Daviscupduel met Tsjechië van volgende week, verloor van de ervaren Spanjaard Tommy Robredo. De nummer 175 van de wereld, ooit vijfde, won in drie sets: 3-6 7-5 6-1.



Griekspoor had eerder op de dag op het zogenoemde Tean International de Duitse qualifier Kevin Krawietz in twee sets verslagen : 7-6 (3) 6-1. Die partij stond eigenlijk vrijdag op het programma maar de regen verhinderde dat. Robredo was in zijn kwartfinale te sterk geweest voor de Belgische qualifier Julien Cagnina.