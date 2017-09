Hilarisch! Materiaalman ADO doet 'Ruud Gullitje' na overwinning op Willem II

Screenshot: Twitter Rob Ravestein

DEN HAAG - Het was afgelopen week hét gesprek rondom het Nederlands elftal: het kleedkamerfilmpje van Ruud Gullit na de wedstrijd tegen Bulgarije. In dat filmpje geeft de assistent-bondscoach van Oranje zijn mening over de net gespeelde wedstrijd: 'Fantastic game'.









Het filmpje van Gullit ging al snel viral en iedereen had het erover. Genoeg reden voor Rob Ravestein, materiaalman van ADO Den Haag, om hetzelfde te doen. Na de winst op Willem II pakt hij zijn moment in de kleedkamer en vertelt hij wat hij van de wedstrijd vindt. 'Fantastic game boys!'. Geweldig!