Kishna voelt zich sterker worden en hoopt snel op meer: 'Het kriebelt'

DEN HAAG - De komst van Ricardo Kishna naar ADO Den Haag werd gezien als een stunt op de transfermarkt. De aanvaller is terug bij de club waar het voor hem allemaal begon. Starten kon hij tegen Willem II zaterdag nog niet, maar Kishna hoopt snel op meer.

'Ja, het kriebelt, maar ik ben niet ongeduldig. Ik wil graag gaan voetballen. Daarom ben ik ook gekomen'. vertelt Kishna, die tegen Willem II twintig minuten voor tijd inviel voor Elson Hooi.Naar eigen zeggen heeft Kishna een goede eerste trainingsweek achter de rug in Den Haag. 'Het is verstandig geweest dat ik niet meteen ben gaan starten, maar ik voel mij wel sterker worden', vertelt hij. 'Volgende week moet het met nog een volle trainingsweek achter de rug wel goed zitten.'Kishna was tijdens zijn debuut meteen belangrijk met een assist op Nasser El Khayati , die vlak voor tijd de winnende goal maakte. 'Alle credits naar Nasser natuurlijk. Een fantastische goal. Hij kapt de tegenstander fantastisch uit en schiet hem goed binnen.'[...] 'Ik zag 'Nas' met ruimte en dan weet je dat je die bal aan hem moet geven. Dan zie je wat hij ermee kan doen.'