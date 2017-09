Mogelijke schietpartij in Alphen aan den Rijn

Mogelijke schietpartij op Prins Bernhardlaan in Alphen I Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de Prins Bernhardlaan heeft zaterdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden. Er is één verdachte aangehouden, de politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Het gebied rondom de avondwinkel is door de politie ruim afgezet. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een vechtpartij heeft plaatsgevonden. Meerdere getuigen zouden schoten gehoord hebben.



Het zou hebben plaatsgevonden in het appartementencomplex boven de avondwinkel en het Thaise en Japanse restaurant. Er is één gewonde gevallen, meldt de politie. Deze persoon heeft verwondingen aan het hoofd opgelopen. In het complex is een bloedspoor aangetroffen.



Geen huls gevonden



De politie laat verder weten dat er tot nu toe geen kogelhuls is aangetroffen. Uit het onderzoek moet blijken of er daadwerkelijk geschoten is.