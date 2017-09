Lege Leidse Albert Heijn krijgt weer volle schappen

LEIDEN - De Albert Heijn aan de Kooilaan in Leiden krijgt maandag weer goederen geleverd. Dat meldt de winkel op Facebook. De leveringen aan de supermarkt werden eind augustus stilgezet door Albert Heijn na een conflict met de franchisenemer, Gerrit van Noort.

'Wij hebben goed nieuws te melden', staat in het bericht. 'Vanaf aanstaande maandag krijgen wij weer goederen geleverd. Dat betekent dat wij maandag keihard met het team aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de winkel weer goed gevuld wordt.'De schappen van de winkel zijn al weken leeg . Albert Heijn zou gestopt zijn met het leveren van producten omdat Van Noort een miljoenenschuld zou hebben bij moederbedrijf Ahold.Franchisenemer Van Noort daagde Ahold deze week voor de rechter . Hij wilde zo afdwingen dat Albert Heijn weer producten ging leveren aan zijn winkels in het Brabantse Berghem - waar de levering ook is gestopt - en Leiden.Dinsdag diende een vijf uur durend 'kort' geding tussen Ahold en de eigenaar van de winkel. Een uitspraak is niet gedaan. De partijen zouden met elkaar in gesprek blijven.De rechtbank in Haarlem liet vrijdag weten ook die dag geen uitspraak te doen in het kort geding. Beide partijen zouden verder praten.Het is niet duidelijk hoe de partijen er nu toch zelf uit zijn gekomen. Franchisenemer Van Noort en Ahold waren niet bereikbaar voor commentaar.