'Wat de KNVB doet is een schande voor het Nederlandse voetbal'

REGIO - 'Het is ongekend wat daar gebeurt. Het is een schande voor het Nederlandse voetbal.' De woorden van Wilfred van Leeuwen, oud-trainer van VVSB en nu coach van FC Eindhoven, zijn niet mals. Hij hekelt het handelen van de KNVB, dat de promotieregeling voor tweededivisionisten naar de Jupiler League opnieuw gaat bekijken.

Een aantal clubs uit de Tweede Divisie heeft grote bezwaren tegen de verplichte promotie. De kampioen van de Tweede Divisie moet volgens de reglementen promoveren naar de Jupiler League. Ze hebben een zogenoemde 'promotieplicht'. Maar als het voor een club om financiële redenen niet verantwoord is om de stap naar het betaalde voetbal te maken, dan hoeft een club niet te promoveren.Twee jaar geleden werd de Tweede Divisie juist in het leven geroepen om de stap naar de Jupiler League kleiner te maken. Nu wordt eind april de keuze gemaakt of de kampioen van de Tweede Divisie promoveert naar de Jupiler League. Gaat de kampioen niet naar de Jupiler League, dan promoveert er niemand. De herziening van de regeling, maakt veel los.'Ik heb het bericht van de KNVB gezien, maar niet geopend en gelezen. Ik vind het poppenkast dat we elke keer dingen veranderen', geeft Katwijk-trainer Dick Schreuder zijn mening over het besluit van de voetbalbond om de promotieregeling onder de loep te nemen.'We zijn de tweede divisie begonnen om de stap naar de Jupiler League kleiner maken. En als er weer tegenstanders van het idee zijn, dan gaan we het weer anders doen. Ik vind het allemaal wel prima en we zien het wel.'VVSB-voorzitter Arjan Broekhof: 'Wij hoeven over promotie niet zo vaak na te denken. En laten we eerlijk zijn, wij staan niet om de Jupiler League te springen. Maar, ik heb altijd gezegd. Als het zo is, is het zo en dan boksen we het ook wel weer voor elkaar.'Er is veel onduidelijkheid voor tweededivisionisten, maar ook voor clubs uit de Jupiler League. Ploegen die onderin die competitie bungelen weten pas eind april of ze wel of niet degraderen. Dat hangt allemaal af van de keuze of de kampioen van de tweede divisie promoveert.'Het is dramatisch. Ik weet niet wanneer de deadline is, maar je kunt zelfs de gekke situatie gaan krijgen dat zo'n Jupiler League-club zegt tegen een tweedivisionist: doe het alsjeblieft niet. En misschien staat daar dan nog wel wat tegenover. Te gek voor woorden', sluit Broekhof af.