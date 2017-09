Hockey: dames HDM in eerste duel te sterk voor SCHC

HDM-speelster Pien van Nes haalt uit (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De Haagse hockeysters van HDM hebben de eerste overwinning van het seizoen in de pocket. Het eerste duel van het nieuwe hockeyjaargang werd met 1-3 gewonnen van SCHC.

Nieuwkomer Renée van den Brand was tijdens haar debuut meteen trefzeker voor HDM. Zij opende de score, waarna Pien van Nes via een strafcorner de score verdubbelde. SCHC deed nog iets terug, maar vlak voor tijd gooide Van Nes met haar tweede van de middag het duel definitief in het slot.



Door de overwinning staat HDM nu tweede in de hoofdklasse.