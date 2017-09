Ontwikkeling Holland Outlet Mall stilgelegd

De Holland Outlet Mall. (Impressie: Provast)

ZOETERMEER - De initiatiefnemers van de Holland Outlet Mall (HOM) leggen de plannen voor het outletcentrum tijdelijk stil. Provast trekt zich terug uit het project. De initiatiefnemers willen daarom een periode van 'herbezinning' inlassen.

Tegen de plannen voor de maximaal 31.000 vierkante meter grote HOM bestaat vanaf begin af aan veel verzet in Zoetermeer en de regio. Gemeenten en ondernemers vrezen dat het outletcentrum ten koste gaat van bestaande winkelcentra en binnensteden. Omwonenden zijn bang voor verkeersopstoppingen en parkeerproblemen. De HOM kost zo'n 120 miljoen euro en zou jaarlijks 5 tot 7 miljoen bezoekers moeten trekken.



Onduidelijk is nog of de ontwikkeling van de HOM definitief van de baan is. Dat zal over een paar maanden moeten blijken.



