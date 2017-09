Quick incasseert eerste nederlaag tegen UNA

Quick-coach Paul van der Zwaan (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Quick kende een flitsende start in de derde divisie. Twee duels op rij werden gewonnen, maar zondagmiddag heeft de ploeg van trainer Paul van der Zwaan de eerste nederlaag moeten incasseren. In Den Haag was UNA met 0-5 te sterk.





Met nog ruim een half uur op de klok moest Quick iets aan die achterstand zien te doen. Maar toen de Hagenaars met een man minder verder moesten en ook een strafschop tegen kregen, was het over. Uiteindelijk liep UNA uit naar 0-5.





Scoreverloop Quick - UNA 0-5 (0-1): 0-1 Boogers, 0-2 Sebregts, 0-3 Van de Gevel (strafschop), 0-4 Tielemans, 0-5 Van Boekel

