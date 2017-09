Meer internationale organisaties naar Den Haag

Europees Octrooibureau Rijswijk | Foto Maarten Brakema

DEN HAAG - Er komen steeds meer internationale organisaties naar Den Haag (en omliggende gemeenten), Delft en de regio Leiden. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Decisio in opdracht van de gemeente Den Haag.

In 2016 waren er in de regio 455 internationale organisaties waaronder ambassades en internationale scholen. In 2005 waren dat er nog 167. In totaal leveren de internationale organisaties ruim 38.500 banen op in Den Haag en regio. Ongeveer 60 procent van de werknemers is expat.



In een brief aan de gemeenteraad van Den Haag schrijft wethouder Saskia Bruines dat de internationale organisaties een steeds belangrijker wordende banenmotor vormen voor stad en regio. 'Den Haag heeft steeds meer profijt van de internationale instellingen in de stad. Zelfs de economische crisis stond groei van deze sector niet in de weg. Dat laat zien dat vrede en recht sectoren zijn die bij onze stad passen', zo is te lezen de brief.