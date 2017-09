Westlandia in doelpuntrijk duel ten onder tegen JVC Cuijk

NAALDWIJK - Westlandia heeft zondagmiddag in de derde divisie geen drie punten kunnen bijschrijven. Een doelpuntrijk duel tegen JVC Cuijk werd op eigen sportpark verloren: 3-5.

In de eerste helft werden de toeschouwers getrakteerd op liefst vier goals (2-2). Ook na de rust ging zowel Westlandia als JVC Cuijk vrolijk verder met scoren.De bezoekers uit Cuijk kwamen vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar zagen Westlandia al snel weer langszij komen. Na de 3-3 pakte Cuijk echter opnieuw de leiding.Na een rode kaart voor Westlandia-speler Mitchel Jacobs sloeg Cuijk zijn slag en trok het de overwinning over de streep: 3-5.0-1 Alakmak, 1-1 Van Bochoven, 2-1 Spruijt, 2-2 Van der Laan, 2-3 Van der Laan, 3-3 Tichem, 3-4 Van Zeelst, 3-5 Van der Laan