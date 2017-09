Dronken minderjarige jongen scheldt politie uit in Waddinxveen

Foto: Flickr.com / Ramon Vasconcellos

WADDINXVEEN - De politie heeft zaterdagnacht een minderjarige jongen aangehouden in Waddinxveen die twee agenten heeft beledigd. De agenten waren bezig met een blaastest toen de jongen aan de overkant van het Gouwekanaal beledigende teksten naar de politie riep.

De jongen had echter niet door dat de politie snel kon omrijden en hem kon aanhouden. Hij was tevens onder invloed, kon geen identiteitskaart tonen en had ook geen verlichting op zijn fiets.