Hockey: mannen HGC te sterk voor buurman HDM

HGC-speler Tristan Algera is blij na een goal (foto: Orange Pictures)

REGIO - De hockeyers van HGC zijn het seizoen begonnen met een overwinning. Buurman én promovendus HDM werd met 4-1 verslagen.

Het Wassenaarse HGC was goed op dreef en stond door goals van Stijn van Heijningen, Floris van der Linden en Tristan Algera na veertig minuten spelen op een comfortabele 3-0 voorsprong.Ruben Versteeg deed namens HDM twintig minuten voor tijd iets terug, maar het was niet voldoende om de spanning terug te brengen. HGC-speler Dick Möhlmann maakte er uiteindelijk nog 4-1 van.In de voorbereiding verloor HDM ook al van HGC, met 3-0. De hockeyers HDM verheugden zich op burenruzie bij HGC. Coach Ronald Hugers en spelers Kieran Dartee en Gijs van de Wallen blikten afgelopen vrijdag vooruit op het duel in de hoofdklasse.