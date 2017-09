Modellenbureau zoekt topmodellen in Delft

Lange rijen voor de inschrijfbalie

DELFT - Wie is het mooiste meisje van het land? Of de knapste jongen? Modellenbureau Elite zocht zondag naar nieuwe topmodellen tijdens een castingdag in Delft. Voor veel meiden, maar zeker ook voor jongens, een kans om hun droom uit te laten komen.

Op de Markt stond het rijendik. Honderden zenuwachtige tieners stonden daar in afwachting van hun eerste loopje op de catwalk. Ze schreven zich in voor de castingdag. In tientallen steden wordt jaarlijks zo'n dag gehouden, nu is dus Delft aan de beurt.



Alle deelnemers lopen een aantal keer over de catwalk om te laten zien wat ze in huis hebben. Uiteindelijk gaan slechts tien jongens en tien meisjes door naar de grote finale, waarin gestreden wordt om dat contract. De finale is over een maand in Amsterdam.