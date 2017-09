Haagse slagwerkgroep Percossa uitgeroepen tot beste van de Benelux

Leden van de slagwerkgroep Percossa (foto: Percossa)

DEN HAAG - De slagwerkers van Percossa zijn door de lezers van de Slagwerkkrant uitgeroepen tot Beste Slagwerkgroep 2017 van de Benelux. Zondag ontvingen de vier leden een oorkonde.

De leden van de groep zijn erg blij met deze benoeming. Percossa lid Eric Robillard: “Een hele eer. We hebben als doel het publiek te ontroeren, ze te bewegen en te vermaken, en als je dan uitgeroepen wordt als ‘Beste’ door de echte liefhebbers, is dat een groot compliment.”



Percossa viel al twee keer eerder in de prijzen: in 2011 en 2012.