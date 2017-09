Drukte op Open Monumentendag in Den Haag

Ridderzaal Den Haag | Foto Richard Mulder

DEN HAAG - De Open Monumentendag in Den Haag is druk bezocht. Zo'n 32.000 mensen namen dit weekend een kijkje bij verschillende monumenten in de stad. De gemeente Leiden trok 19.000 bezoekers.

De Ridderzaal scoorde zoals gebruikelijk hoog met 3500 bezoekers. De Open Monumentendag lijkt volgens de organisatie in trek te zijn bij een jongere generatie. Dit jaar bezochten er opvallend meer jongeren en gezinnen met jonge kinderen de monumenten in ons land.



Het totale aantal bezoekers bij de Open Monumentendag in Nederland bedroeg dit weekend zo'n 950.000. Dat was iets minder ten opzichte van vorig jaar. Volgens de organisatie had dit te maken met het regenachtige weer.