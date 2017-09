Tegenstanders blij met 'stil leggen' van plannen Holland Outlet Mall

ZOETERMEER - De lokale politieke partij Zó! Zoetermeer zal niet instemmen met nieuwe plannen voor de Holland Outlet Mall (HOM). Hoewel de initiatiefnemers nog niet definitief de handdoek in de ring hebben gegooid en zich gaan herbezinnen op een outletcentrum is Zó! Zoetermeer helemaal klaar het vastgoedproject.

Zondag legden de initiatiefnemers van HOM de plannen voor het outletcentrum stil . Ook werd duidelijk dat projectontwikkelaar Provast zich heeft teruggetrokken. Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer betreurt het besluit en laat weten dat hierdoor de besluitvorming over de plannen later dit jaar niet gehaald kan worden.Zó! Zoetermeer stemde eerder dit jaar in met de plannen voor HOM, maar heeft nu geen vertrouwen meer in de huidige eigenaren en een goede afwikkeling: 'Het lijkt ons beter dat het Woonhart eerst wordt verkocht, en dat dan met een nieuwe eigenaar onder strikte voorwaarden, nieuwe plannen worden gemaakt.'Ook wat de PvdA Zoetermeer betreft gaat de stekker per direct uit HOM. Fractievoorzitter Margot Kraneveldt laat er via Twitter geen misverstand over bestaan: 'Niet "stil leggen" maar voorgoed mee ophouden en goede ontwikkelingen met meer draagvlak en perspectief voortvarend oppakken!' Er is geen vertrouwen meer in een goede afloop van het project.Volgens de PvdA wachten ondernemers en winkeliers in Stadshart en Dorpstraat met investeren en vernieuwen totdat er duidelijkheid is rond HOM. Extra reden om de stekker er uit te trekken: 'Als dit project maar boven de markt blijft hangen gebeurt er niks en wordt de stad gegijzeld door commerciële partijen die er niet uitkomen.'De actiegroep Doe Niet Zo Mall is blij dat het outletcentrum in zijn huidige vorm wordt afgeblazen. De groep verontruste bewoners verzet zich al langer tegen de ontwikkeling van het Woonhart.