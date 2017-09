West Wekker: Weer volle schappen in Leidse Albert Heijn en kans op wateroverlast

REGIO - Goedemorgen! Om de eerste werkdag van de week goed te beginnen hebben we het belangrijkste nieuws voor jou op een rij gezet. Zo kan er vanaf vandaag weer gewinkeld worden in een volle Albert Heijn in Leiden. Verder staat ons een erg onstuimige dag te wachten en is er zelfs kans op wateroverlast. Dit is de West Wekker!

De Albert Heijn aan de Kooilaan in Leiden krijgt maandag weer goederen geleverd. Dat meldt de winkel op Facebook. De leveringen aan de supermarkt werden eind augustus stilgezet door Albert Heijn na een conflict met de franchisenemer, Gerrit van Noort.Na de grote hoeveelheden neerslag van de afgelopen dagen is het vandaag opnieuw raak: er kan opnieuw zeer veel regen vallen. Het KNMI waarschuwt voor de regen en voor zware windstoten. 'Het is herfst', aldus onze weerman Huub Mizee.De initiatiefnemers van de Holland Outlet Mall (HOM) leggen de plannen voor het outletcentrum stil. Projectontwikkelaar Provast trekt zich terug uit het project. De initiatiefnemers willen daarom een periode van 'herbezinning' inlassen.Wie is het mooiste meisje van het land? Of de knapste jongen? Modellenbureau Elite zocht zondag naar nieuwe topmodellen tijdens een castingdag in Delft. Voor veel meiden, maar zeker ook voor jongens, een kans om hun droom uit te laten komen.Vandaag is de zon af en toe te zien. Vooral 's middags valt een aantal fikse buien, ook met onweer. Met vrij krachtige en aan de kust soms harde zuidwestenwind wordt het rond 17 graden.Presentator Johan Overdevest fietst wekelijks een knooppuntenroute door natuur- & recreatiegebieden in Zuid-Holland. Hij doet dit samen met een bekende of inspirerende Nederlander en onderweg bezoeken zij een kasteel of een natuurgebied, eten bij mensen thuis, picknicken in een weiland of ontdekken samen een mooi plekje.