Grote reddingsploeg uit Zoetermeer naar Sint-Maarten

Stormschade op Sint-Maarten | Foto: ANP

ZOETERMEER - Een groep van 59 mensen van Urban Search And Rescue (USAR.NL) in Zoetermeer vertrekt maandag vanaf vliegveld Eindhoven naar Curaçao. Vandaar gaan ze zo snel mogelijk naar Sint-Maarten om te helpen bij de hulpverlening. Zaterdag waren al vier verkenners op het vliegtuig gestapt om met hulp van het leger op Sint-Maarten poolshoogte te gaan nemen.

De ploeg van 59 mensen moet noodhulp verlenen en coördineren. Daarnaast gaan ze helpen bij het weer opstarten van de ambulancediensten en de brandweer op het door orkaan Irma getroffen eiland.



De vrijwilligers van USAR werken onder meer voor veiligheidsregio's, politie, Defensie en ziekenhuizen. USAR.NL was onder meer actief na zware aardbevingen in Haïti en Nepal. In Nederland hebben ze eerder onder meer geholpen na het brugongeluk in Alphen aan den Rijn en na de instorting van een oud pand in het centrum van Den Bosch.