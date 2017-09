Gewonde bij steekpartij op het Malieveld

Archieffoto

DEN HAAG - Bij een steekpartij zondagavond op het Malieveld in Den Haag is een gewonde gevallen. Het incident gebeurde op de kermis. De verdachte met witte bandana zou volgens de politie gevlucht zijn op de fiets.

Wat er precies is gebeurd en hoe het met het slachtoffer gaat is nog onduidelijk. Er is in ieder geval veel politie ter plaatse. Het onderzoek is gestart.