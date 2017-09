Mogelijk weer wateroverlast, KNMI verwacht ruim 50 millimeter regen

REGIO - Het KNMI waarschuwt maandagochtend voor veel regen in Zuid-Holland: lokaal kan er in 24 uur tijd meer dan 50 millimeter regen vallen. Volgens het hoogheemraadschap Delfland kan er opnieuw wateroverlast ontstaan door de buien.

De wateroverlast kan ontstaan doordat de grond op veel plekken al flink verzadigd is door de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen . Langs de kust gaan de buien gepaard met zware windstoten tot 75 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.De buiigheid neemt in de ochtend flink toe. 'Plaatselijk gaat de zware regen gepaard met onweer. Ook in de nacht naar dinsdag blijven langs de kust talrijke buien vallen', zegt weerman Huub Mizee. De komende dagen blijven de buien en de wind aanwezig. 'We kunnen er kort over zijn: het is herfst'.