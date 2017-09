Politie ontvangt veel telefoontjes over schorpioenen op straat

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - 'Help, er loopt een schorpioen door de straat', zo moeten de telefoontjes ongeveer hebben geklonken die de politie in Leidschendam-Voorburg de afgelopen dagen kreeg. Op de Facebookpagina van politiebureau Leidschendam-Voorburg schrijven agenten dat ze meerdere meldingen kregen dat er schorpioenen in de gemeente zouden rondlopen.

Maar zo vervolgt de post, 'U hoeft hier niet meer over te bellen. Het gaat om de Amerikaanse rivierkreeft.' Onder de post wordt veel gereageerd door mensen die de rivierkreeftjes ook hebben gezien.Zo schrijft Marleen van Dijk die de rivierkreeftjes heeft zien lopen: 'Heel creepy en dreigend voor de duivel niet bang. Wel mooie kleur en ze maken sissend geluid als ze zich bedreigd voelen.' Een ander wijst op het verzoek van het Hoogheemraadschap Delfland om ze via die website (mét foto erbij) te melden . Zodat het hoogheemraadschap in kaart kan brengen waar de overlast is, en of het daadwerkelijk om de Amerikaanse rivierkreeft gaat.En Barry van Soest heeft ook wel een oplossing: 'Je hebt er een stuk of 30 nodig voor een mooie kreeftensalade. Wel eerst 48 uur in kraanwater zetten (emmer of badkuip).'