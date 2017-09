Dinsdag 12 september in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 12 september ziet u de volgende zaken:

Geschreven door Team West

- Van twee woninginbraken in Den Haag tonen we beelden van de verdachten.

- In Leiden, Leiderdorp en Voorschoten zijn in mei 14 branden gesticht. De politie houdt er rekening mee dat het het werk van dezelfde dader of daders is.

- We tonen een aantal sieraden. De politie is op zoek naar de eigenaar daarvan.

- Eind juni is een snackbar aan het Forellendaal in Den Haag overvallen. Er is beeld van de verdachte.

- Een 77-jarige vrouw is het slachtoffer geworden van een babbeltruc in huis. De twee verdachten zijn gefilmd.

- Nogmaals aandacht voor de diefstal van een aantal zonnebrillen bij een opticien in Den Haag. Van de drie verdachten worden er op dit moment nog twee gezocht.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.