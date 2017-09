'Gaan we nog even naar de LUL meiden?' Nieuwe naam Leidse Universiteitsbibliotheek wekt hoon

Facebookbericht Universiteitsbibliotheek Leiden

De Leidse bibliotheek heeft afgelopen weekend de naam op de gevel aangepast. Vol trots wordt de nieuwe naam op Facebook aangekondigd, onder het mom van de UB heeft een nieuw jasje.De afkorting van de nieuwe naam Leiden University Library wordt op Twitter ook nog even uitgelegd aan de internationale studenten. 'LUL means Dick', legt een studente uit. Waarop ze cynisch vervolgt: 'They tried to be international and failed in Dutch.'De Universiteit Leiden kon maandagmorgen nog niet reageren op de ophef.