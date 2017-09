Hubertustunnel stad uit dicht vanwege reparatie

Hubertustunnel | Foto: Archief

DEN HAAG - De Hubertustunnel in Den Haag is maandagmorgen in één richting afgesloten vanwege een reparatie. Mensen die via de tunnel Den Haag uit willen, moeten omrijden.



De tunnel is van 09.30 tot 13.00 uur dicht. De stad inrijden kan maandag wel gewoon via de Hubertustunnel.



Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag is er in de tunnel schade ontstaan na de enorme regenval van afgelopen weekend.

