PvdA: 'Alcoholmisbruik Transvaalpark moet stoppen'

Foto: ANP

DEN HAAG - De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente mensen die alcohol drinken in en rond het Wijkpark Transvaal gaat wegsturen. Vooral in de ochtend en avond wordt er veel gedronken aan de rand van het park aan het Schalk van Burgerplein, zegt de partij.

'Wij krijgen verschillende klachten van buurtbewoners. Dit terwijl in het stadsdeel Centrum, waar het wijkpark onder valt, een algeheel alcoholverbod geldt. Hier moet op gehandhaafd worden. Kinderen moeten veilig kunnen spelen, overlast moet zo snel mogelijk tot het verleden behoren', aldus Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA.



De partij wil ook dat de oorzaken van de overlast onderzocht worden. 'Bewoners vertellen mij dat het vooral gaat over mensen die zelf geen ruime woning hebben. Denk aan arbeidsmigranten en mensen zonder werk, die vaak onzelfstandige woningen delen', zegt Balster.