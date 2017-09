Tineke zoekt voor taalmaatje Aida een stageplaats bij boekhoudkantoor

Tineke is taalmaatje van Aida en zoekt een stage bij een boekhoudkantoor voor haar

DEN HAAG - Tineke Beerse-Dijstelbergen uit Den Haag is sinds 1,5 jaar taalmaatje van de uit Bosnie afkomstige Aïda. Ze heeft ontzettend snel Nederlands geleerd, maar wil graag zoveel mogelijk oefenen in de praktijk. Daarom zoekt Tineke voor haar vriendin Aida een stageplaats bij een boekhoudkantoor om het Nederlands verder bij te schaven.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Aida zit niet stil, weet Tineke die er wekelijks op bezoek gaat. Aida studeert heel hard en is het afgelopen jaar vrijwilligster geweest bij de voorschool Fontein in Ypenburg, waar haar 5-jarige dochter ook op school zit. 'Qua taal is het oefenen met 4- en 5-jarigen natuurlijk beperkt. Het liefst wil ze aan het werk als accountant, waarvoor ze in Bosnie haar studie heeft afgerond en ze haar diploma's in Nederland heeft laten certificeren', vertelt Tineke.



Aida heeft lesgegeven op een middelbare school in Sarajevo en heeft ook parttime bij twee commerciële bedrijven gewerkt als accountant. 'Het allerliefst wil ze natuurlijk een betaalde baan als accountant, maar als dat niet lukt, wil ze graag als vrijwilligster aan de slag in een omgeving waar ze haar taalvaardigheden kan oefenen', zegt Tineke.



Tineke kan Aida als geen ander aanbevelen. 'Aida is slim, leergierig en pikt dingen bijzonder snel op. En ze is heel aardig. Alleen thuiszitten is natuurlijk niet de meest goede omgeving om een taal te leren. Ik gun het haar erg. Ze is een vrouw die haar puberteit heeft doorgebracht in Sarajevo tijdens de oorlog. Ze heeft inmiddels bijna haar opleiding Nederlands bij Mondriaan in Den Haag afgerond en gaat binnenkort het examen Nederlands als tweede taal doen.



Wilt u Aida helpen of kent u een boekhoudkantoor die hiervoor openstaan? Laat het ons weten en mail naar Superdebby@omroepwest.nl