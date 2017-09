Hockeyclub hdm: 'We schelden niet meer met het woord homo'

DEN HAAG - Jonge hockeyers die anderen erop aanspreken als er gescholden wordt met seksuele geaardheid of ziektes. Bij hockeyvereniging hdm is 'homo' sinds enige tijd geen scheldwoord meer. En daar is best wel wat aan vooraf gegaan.





Eén van de leden van de Haagse hockeyclub realiseerde zich twee dingen: Dat 'homo, mietje en gay' vaak als scheldwoorden werden gebruikt en dat bij hdm geen openlijk homoseksuelen lid zijn. En dat laatste terwijl uit cijfers blijkt dat één op de tien mensen homoseksueel of lesbienne is.Met hulp van de John Blankensteinvereniging (vernoemd naar de Haagse voetbalscheidsrechter die openlijk voor zijn homoseksualiteit durfde uit te komen) en hockeyer Pepijn Keppel - zelf wel open over zijn geaardheid - zijn er verschillende gesprekken geweest met jeugdteams en teambegeleiders.Keppel praatte met onder meer de jongens van A1 over zijn eigen ervaringen en hoe het was toen hij als jeugdspeler nog in de kast zat. Het jeugdteam was zo onder de indruk dat spelers onderling een afspraak maakten: 'We gaan vanaf nu elkaar erop aanspreken als iemand met die woorden scheldt'.En dat heeft een uitstraling naar de rest van de club legt Keppel uit. Als teams van de B-jeugd aan het trainen zijn en bepaalde woorden gebruiken spreken de oudere teams ze er op aan.Op 11 september wordt tijdens de Nationale Sportweek aandacht gegeven aan het thema sportiviteit en respect en homoacceptatie in de sport.