Michael van der Mark vervangt Valentino Rossi in MotoGP

Foto: ANP

GOUDA - Michael van der Mark uit Gouda rijdt volgende week zijn eerste grand prix in de MotoGP. Hij vervangt in de koningsklasse de legendarische coureur in Valentino Rossi.

Negenvoudig wereldkampioen Rossi heeft zijn been gebroken, waardoor een plek bij Yamaha vrijkwam. Van der Mark komt dit jaar uit voor Yamaha in de Superbike.