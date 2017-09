Knooppunt Holland: Route Johan & Reinier - Midden-Delfland

MIDDEN-DELFLAND - Deze week fietst Johan in het programma Knooppunt Holland samen meteoroloog en klimatoloog Reinier van den Berg een knooppuntenroute door Midden-Delfland.

Reinier van den Berg is bij het grote publiek bekend als weerman van RTL4. Maar behalve meteoroloog is hij ook klimaatdeskundige. Hij bestudeert de klimaatverandering en geeft lezingen en presentaties om mensen daarover op een begrijpelijke manier te informeren.De route die Reinier en Johan fietsen door Midden-Delfland is ruim 37 kilometer lang. Ze beginnen bij knooppunt 84 in het Abtswoudse bos, een aangelegd park/bosgebied ten zuiden van de Delftse wijk Tanthof, dat rond 2000 werd opengesteld. Voorheen was het weideland. Ook voor deze route geldt natuurlijk dat je ‘m zelf kunt aanpassen door andere knooppunten te kiezen of toe te voegen aan de route van Johan en Reinier.Vanuit het Abtswoudse bos fiets je door naar The Green Village op het terrein van de TU Delft. The Green Village is een levend laboratorium waar onderzoekers, studenten, grote en kleine bedrijven, en bezoekers samen op zoek gaan naar nieuwe, duurzame en innovatieve energieoplossingen.Als je het terrein van The Green Village af fietst, let dan goed op het bruggetje waar je overheen komt. Deze brug is volledig van glas en kan met gemak een vrachtwagen overheen. Ook dit is één van de innovaties die getest wordt: glas als drager. In de toekomst kunnen wellicht ook grotere bruggen en zelfs gebouwen volledig van glas worden gebouwd.Vervolgens fiets je via de knooppunten 57, 1, 85 en 53 Delft uit naar ‘t Woudt bij knooppunt 54. Je fietst hier voor een deel langs een provinciale weg, niet het mooiste deel van de route, maar wel de meest voor de hand liggende weg voor het vervolg van de tocht.‘t Woudt is een schilderachtig dorpje tussen de weilanden dat bestaat uit een laatgotisch kerkje, een paar boerderijen, enkele huizen, een herberg/café, een pastorie en een kosterswoning. In 2006 woonden er 36 mensen. Het gehele dorp is beschermd dorpsgezicht.Er is één uitspanning met terras, waar je even in alle rust iets kunt eten of drinken en je waant je in een andere wereld.Na ‘t Woudt volgt een mooi stuk door de weilanden en dijkjes naar Schipluiden. Schipluiden wordt gesplitst door de Vlaardinger Trekvaart. Een trekvaart is een kanaal dat vroeger bestemd was voor trekschuiten. Langs die trekvaart liep altijd een zogeheten jaagpad, waarlangs de trekschuit werd voortgetrokken, gejaagd, door een paard. Trekvaarten hadden als voordeel dat de scheepvaartroute tussen twee plaatsen kon worden verkort. De trekvaart maakte ook een regelmatig vervoer van personen en post mogelijk omdat men niet afhankelijk was van de wind. In de 19e eeuw raakte het vervoer via de trekvaart echter overvleugeld door vervoer via een spoorweg. In Schipluiden vind je een hoge voetgangersbrug over de trekvaart. Deze brug werd vroeger gebruikt om de paarden van de ene kant van de trekvaart naar de andere kant te krijgen.Vanuit Schipluiden fiets je door het groen en langs het water (je komt onderweg langs mooie boerderijen en hebt prachtige uitzichten) via de knooppunten 60 en 62 naar knooppunt 66 bij natuur- en recreatiegebied De Vlietlanden. De Vlietlanden is een zeer waterrijk gebied dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het is niet toegankelijk over land, maar ter plaatse kun je kano's en roeibootjes huren. Hier neem je het voetveer naar de overkant om daar de knooppuntenroute te vervolgen. Let op: het voetveer vaart alleen in de zomermaanden.Je fietst nu door recreatiegebied Broekpolder (knooppunten 71 en 72) en daarna boven Vlaardingen en Schiedam langs. Hier fiets je ook over de verdiept aangelegde A4, waar je de auto’s onder je voorbij ziet razen richting Den Haag en Rotterdam. Dit is overigens een prachtige kronkelweg tussen de weilanden door met aan beide kanten wilgenboompjes.Tot slot ga je linksaf richting knooppunt 63 en weer naar knooppunt 84 waar de route begon.De knooppunten van deze route nog even op een rijtje: 84, 59, 58, 57, 1, 85, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 71, 67, 63 en 84.Veel plezier weer!