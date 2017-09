Hubertustunnel Den Haag uit voorlopig dicht

De Hubertustunnel in Den Haag | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De Hubertustunnel in Den Haag blijft in de richting van de A4 en A44 voorlopig dicht. De tunnel werd maandagochtend gesloten omdat er door de heftige regenval schade aan de tunnel was ontstaan die hersteld moest worden.



De planning was dat de tunnel in deloop van de maandagmiddag weer open zou gaan.



De gemeente Den Haag laat nu weten dat de tunnelbuis waardoor verkeer de stad uit rijdt, tot nader order dicht blijft. Verkeer wordt omgeleid.





