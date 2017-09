Man gooit stenen van viaduct: 20 maanden cel geëist

Vrouwe Justitia

DEN HAAG - Een man die stenen vanaf een viaduct op auto's die op de A4 reden gooide, moet 20 maanden de cel in van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM is sprake van poging tot doodslag.

Sherwin I., een 33-jarige man uit Den Haag, zou de stenen op 12 juli vorig jaar gegooid hebben vanaf viaduct de Bosgang in Rijswijk. Er was geen file en de auto’s reden zo’n 100 km per uur. Een getuige zegt gezien te hebben dat Sherwin op het viaduct drie stenen uit een boodschappentas pakte en over een hek gooide. Zelf ontkent hij.



Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Sherwin I. tijdens zijn daad psychotisch was, maar heeft daarvoor geen bewijs. De man is opgenomen geweest in het Pieter Baancentrum, maar weigerde mee te werken aan een psychologisch onderzoek.



‘Probleem met autoriteit’



De 33-jarige Hagenaar heeft volgens de reclassering een ‘probleem met autoriteit’. Hij zou eerder stenen hebben gegooid naar een politiebureau, een ministerie en een stadsdeelkantoor. Hij heeft een lang strafblad met veroordelingen voor bedreigingen en vernielingen. Verder maakte hij tot tweelmaal toe amok in het Haagse stadhuis en mishandelde hij een NS-conductrice in 2014.



Behalve de 20 maanden cel eist het OM ook verplichte behandeling omdat de Hagenaar ‘enigszins verminderd toerekeningsvatbaar’ zou zijn.