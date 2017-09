Haags Segbroek College krijgt plek op postzegelvel

DEN HAAG - Het Haagse Segbroek College heeft een plek gekregen op een postzegelvel van PostNL. Op het postzegelvel staan gebouwen die tijdens de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn.

De tien karakteristieke gebouwen op het postzegelvel werden tot 1958 gebouwd. Ook het in 1956 gebouwde Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag, zoals het Segbroek College vroeger heette, stamt uit deze periode.De afgebeelde gebouwen zijn nog steeds voor het publiek te bewonderen en vertonen in uiterlijk, functie en vorm de kenmerken uit de wederopbouw. Zo werden bestaande materialen als beton, baksteen, staal, glas en tegels op een nieuwe manier toegepast. Een voorbeeld hiervan zijn uitstekende raamvensters en betonnen sierelementen aan de gevel.Naast het Segbroek College staan onder andere het Industriegebouw (Rotterdam), Kantoor Van Leer’s Vatenfabriek (Amstelveen), de Koninklijke Hoogovens (IJmuiden) en de Faculteit voor Geodesie (Wageningen) als postzegel afgebeeld.