KNGF Geleidehonden zoekt geschikte gezinnen voor puppy's

DEN HAAG - Bij het KNGF Geleidehonden worden elk jaar ongeveer 200 pups geboren. Voor de puppy’s die de komende maanden hun nest gaan verlaten, zoekt de organisatie nog geschikte gezinnen. De tijd begint te dringen, want nadat mensen zich hebben aangemeld, volgt eerst een screening om vast te stellen of zij geschikt zijn. Het is namelijk niet voor iedereen weggelegd om puppypleeggezin te worden.

De honden van KNGF Geleidehonden beginnen niet zomaar aan hun opleiding tot geleidehond. Zij komen pas naar de geleidehondenschool in Amstelveen nadat zij hun basisopvoeding bij een puppypleeggezin hebben gehad. Dit vrijwillige werk van de puppypleeggezinnen is goud waard.De gezinnen zorgen het eerste levensjaar voor de pup. Zij leren de jonge hond de basiscommando’s, zorgen dat hij socialiseert en kennis maakt met alles wat hij later bij zijn gehandicapte baas ook tegenkomt. Denk aan reizen met het openbaar vervoer, andere dieren, kinderen en drukke gelegenheden zoals een station.Na dit intensieve jaar, waarin er veel tijd en liefde in de pup is gestoken, brengt het gezin de jonge hond naar school en kan hij beginnen aan zijn opleiding tot blindengeleidehond, assistentiehond voor mensen in en rolstoel, autismegeleidehond voor jonge kinderen met autisme of buddyhond voor mensen met PTSS.KNGF Geleidehonden zoekt mensen die plaats hebben in hun gezin, huis en tijdschema. Ervaring met het opvoeden van jonge honden is niet noodzakelijk, liefde voor honden natuurlijk wel.Heb je belangstelling om pleegezin te worden? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl. Meer informatie over het puppypleeggezin staat hier