Frans heeft eindelijk tijd voor het gieten van tinnen soldaatjes, maar het mislukt steeds

De mislukte soldaatjes van Frans. Hij zoekt hulp bij het gieten ervan.

WASSENAAR - Een nagenoeg verloren gegaan kinderspeelgoed en tegenwoordig verzamelobject zijn tinnen soldaatjes. De soldaatjes maak je zelf door te gieten. En daar heeft Frans van der Zalm uit Wassenaar hulp bij nodig!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Al 20 jaar stond er een doos in de kast bij de 69-jarige Frans van der Zalm met kalk, tin en vormpjes. Alle ingredienten om tinnen soldaatjes van te gieten. Nu Frans met pensioen is had hij tijd om ermee aan de slag te gaan. Met als doel een legertje van tinnen soldaatjes en een veldslag na te bootsen.



Alleen, het gieten wil maar niet lukken. 'Inmiddels zijn we heel wat pogingen verder met als resultaat een doosje volmislukte soldaatjes', zegt Frans. Hij heeft geen idee waar het aan ligt. Mengt hij de ingredienten niet genoeg of gaat het mis met het gieten? Daarom is hij op zoek naar iemand die het hem kan leren.



Kun jij Frans helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl