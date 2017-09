Albert Heijn neemt winkel Kooilaan Leiden over; schappen weer gevuld

LEIDEN - Albert Heijn heeft de Leidse supermarkt aan de Kooilaan overgenomen van de franchisenemer, Gerrit van Noort. Dat heeft Albert Heijn maandag laten weten. Door de overname worden de schappen ook weer gevuld.

De leveringen aan de winkel werden eind augustus stopgezet door Albert Heijn na een conflict met Van Noort. Lege schappen waren het gevolg.Volgens een woordvoerder van Albert Heijn is er afgelopen weekend een overeenkomst bereikt. 'Onderdeel daarvan is dat wij de winkel aan de Kooilaan overnemen.' Van Noort heeft ook een winkel in het Brabantse Berghem, deze blijft wel in handen van Van Noort.Albert Heijn is maandag weer begonnen met het leveren van spullen . 'We gaan de winkel zo snel mogelijk weer vullen.'Medewerkers zijn afgelopen weekend geïnformeerd. Zij mogen in de winkel blijven werken. 'Ze krijgen wel een andere werkgever. Ze worden nog geïnformeerd wat dit voor hen betekent.'