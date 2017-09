Melden rivierkreeft niet meer nodig

DELFT - Het melden van de Amerikaanse rivierkreeft is niet meer nodig, zegt Delfland. Het hoogheemraadschap heeft al voldoende meldingen ontvangen om de beestjes in kaart te brengen.

Het onderzoek, dat in augustus is gestart, moet laten zien wat de beste manier is om de schade te beperken. Wat is duidelijk geworden, dat het kreeftje houdt van 'groen en waterrijk' gebied.Door het onderzoek is er een goed beeld ontstaan langs welke wateren deze rivierkreeften voorkomen. ‘Zo kunnen wij gericht onderzoeken welke schade de kreeften op deze locaties hebben aangebracht aan de oevers en kades,' meldt Hoogheemraadschap van Delft op hun website.Toch gaat Delftland niet direct actie ondernemen om de rivierkreeften terug te dringen. ‘Het wegvissen van de volwassen exemplaren kan een averechts effect hebben. Volwassen dieren eten de kleintjes op. Door wegvangen van de volwassen dieren kunnen de kleintjes massaal opgroeien. Dan kan de populatie dus extra snel groeien.’ Staat op de website.Wie denkt een smakelijke zelfgevangen rivierkreeft op het menu te zetten, komt toch wat bedrogen uit. Je moet een officiële vergunning hebben om de dieren te vangen. Alleen professionele vissers met een vergunning mogen met korven de Amerikaanse rivierkreeften vangen.