André wordt gestalkt: 'Ik krijg 2.000 sms-jes in een week'

DEN HAAG - André krijgt al vier jaar duizenden mailtjes en sms-jes per maand van onbekende afzenders en hij wordt regelmatig achtervolgd. Hij is slachtoffer van stalking en krijgt hulp van Stichting Wende in Delft. Voor het personeel van Wende was er maandag een training: Eerste Hulp bij Stalking.

'Zeg stop tegen je stalker. En reageer nergens op,' legt trainer Bianca Voerman uit. Ze is recherchepsycholoog en schreef met collega Cleo Brandt een boek over stalking. 'Het zijn altijd ingewikkelde zaken. Deze tips lijken misschien open deuren, maar veel slachtoffers hebben een emotionele band met hun stalker en durven het contact niet te verbreken.'André vermoedt dat hij gestalkt wordt door zijn ex-vrouw en haar familie. 'Het lijkt uit die richting te komen. De politie heeft de sms-jes onderzocht en die komen van telefoons die zendpalen in de buurt aanstralen.' De politie kan weinig doen, omdat niet zeker is welke persoon precies verantwoordelijk is voor de mailtjes en sms-jes.Verder heeft hij wekelijks pakketbezorgers aan de deur die een pakje komen brengen dat hij niet heeft besteld. 'In het weekend staat er regelmatig een prostitutie aan de deur. Ik heb zelfs een keer een begrafenisondernemer langs gehad die een lijkkist kwam bezorgen.' André is na de dreigementen verhuisd, maar dat heeft geen effect. Zijn stalker blijft hem lastigvallen.De impact op het leven van André is enorm. 'Je kijkt constant om je heen. Als ik ergens heen rij, dan stop ik twee of drie keer onderweg om te checken of ik niet gevolgd word.' Hij is zijn baan kwijt, omdat hij angstaanvallen heeft en zich niet kan concentreren. 'Ik slik medicijnen om in slaap te komen.'Volgens de twee recherchepsychologen is het van groot belang om er op tijd bij te zijn. 'Als je een stalker meteen duidelijk maakt dat het niet klopt wat hij of zij doet en dat het strafbaar is, stopt het vaak. Hoe langer het al aan de gang is, hoe moeilijker te stoppen,' legt Cleo Brandt uit.André leeft al ruim vier jaar in angst. Door hulp van Stichting Wende gaat het iets beter. 'Ik krijg nu nog 30 sms-jes per dag, dat valt dus best mee.' Al is een echte oplossing nog ver te zoeken. 'Het houdt pas op als mijn stalker een misstap begaat en opgepakt wordt. Ik ben bang dat dat nog heel lang gaat duren,' zucht André.