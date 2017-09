LEIDEN - Na Den Haag, Amsterdam en Rotterdam opent dinsdag ook warenhuis Hudson’s Bay in Leiden de deuren. Het Canadese bedrijf heeft op zo'n tien plaatsen in Nederland panden van het failliete V&D gehuurd en opnieuw ingericht. De winkel zegt zich te positioneren tussen de Bijenkorf en het failliete V&D.

In het pand aan de Aalmarkt werken in totaal zo'n 200 mensen. De pers kreeg maandag alvast een rondleiding in het warenhuis, bekijk onze video.