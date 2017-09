Jacques zoekt boek van brood- en banketzaak HUS waar de liefde voor zijn vrouw begon

Jacques (74) zoekt het boek Tip top jaren van HUS van Willy Hendriks vd Salm over de brood-en banketzaak uit Den Haag. (Foto: Pixabay)

ZOETERMEER - Een verhaal om bij weg te zwijmelen. Jacques Bergen Henegouwen uit Zoetermeer riep de hulp van SuperDebby in zijn zoektocht naar het boek boek Tip top jaren van HUS. Daar begon de liefde voor zijn vrouw.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Jacques (74) zoekt het boek Tip top jaren van HUS van Willy Hendriks vd Salm over de brood-en banketzaak uit Den Haag. Hij wil dat boek graag hebben omdat zijn wederhelft er 35 jaar heeft gewerkt, zoals hij dat zo mooi zegt. 'Ik kocht er altijd brood en we hebben alletwee goede herinneringen aan HUS. We hebben elkaar daar leren kennen', vertelt Jacques.



Hij werkte in de Theresiastraat bij witgoedzaak Delbana en zijn vrouw bij HUS. 'Ik zat met haar winkel op de ene hoek en ik op de andere. Ik haalde er altijd broodjes, maar al snel kwam ik daar niet alleen maar voor... Ik was gek op croissantjes en nu op haar. Onze liefde is daar begonnen.'



Jacques hoopt dat iemand het boek in de kast heeft staan. 'Hij heeft al eens een stukje in de Oud Hagenaar laten zetten en heeft de uitgeverij gemaild. Daar kreeg hij het nummer van de schrijfster, maar zij heeft ook geen boeken meer liggen.'



Dus kun je Jacques aan het boek Tip top jaren van HUS helpen, graag! Mail suoperdebby@omroepwest.nl