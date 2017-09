Hubertustunnel weer helemaal open

Hubertustunnel | Foto: Archief

DEN HAAG - De Hubertustunnel is weer open. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. De tunnel was in de richting van de A4 en de A44 een hele dag dicht omdat de enorme regenval van de afgelopen dagen, schade had veroorzaakt.





De tunnel zou in eerste instantie rond 13 uur maandagmiddag weer opengaan, maar dat werd niet gehaald. Rond 16.30 uur maandagmiddag kon al het verkeer wel weer door de tunnel de stad uit. Wel geldt nog een aangepaste snelheid van maximaal 50 kilometer per uur.

Grondwater was omhooggekomen , en duwde delen van het asfalt omhoog. Volgens de woordvoerder was het een soort blaar op de weg. Hierop werd de rijbaan afgesloten om noodreparaties te kunnen doen.