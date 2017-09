IJsjes eten voor de slachtoffers van orkaan Irma

WASSENAAR - Je kan deze dagen een hoop doen voor de slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten. Geld storten, spullen inzamelen of... ijsjes eten. IJssalon Luciano's uit Wassenaar is maandag de hele dag met de ijskar op pad geweest om overal in de regio ijs te scheppen. De opbrengst gaat naar giro 5125.

Het is een origineel idee van ijscoman Coen, initiatiefnemer van de actie. De verwoestende orkaan, die het leven op Sint Maarten helemaal platgelegd heeft, kwam dichtbij voor hem. 'De broer van mijn vriendin woont op het eiland. Ik wilde dus iets betekenen voor hem en alle andere slachtoffers', vertelt hij in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.Vlak voor de orkaan had Coen nog contact met zijn zwager, 'maar als je ze niet meer kan bellen, op geen enkele manier meer kan spreken, is dat echt heel raar. Je gaat je zorgen maken. En dat doet je dan veel. Gelukkig maakt hij het nu goed.'De weergoden waren Coen maandag minder goed gezind. Desondanks heeft hij toch aardig wat ijs verkocht. Op het strand van Noordwijk, een van de plekken waar hij met de ijscowagen langs is geweest, was het lekker druk. 'Ja, het gaat wel goedkomen zo', zegt Coen.Vrijdag is er een nationale radio- en tv-actiedag om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Het evenement wordt uitgezonden vanuit het actiecentrum in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.Een groep van 59 mensen van Urban Search And Rescue (USAR.NL) in Zoetermeer is maandag naar Curaçao gevlogen , om daarna zo snel mogelijk naar Sint Maarten te gaan om te helpen bij de hulpverlening.