Betaald parkeren op Scheveningen ingevoerd om overlast aan te pakken

DEN HAAG - Je auto gratis parkeren op Scheveningen is vanaf 30 november verleden tijd. De gemeente voert in het Haagse Haven-, Staten- en Geuzenkwartier betaald parkeren in om zo de parkeeroverlast aan te pakken.

Daarnaast wordt parkeren in parkeergarages langs de kust goedkoper dan op straat. Bewoners en ondernemers in de wijk hebben al jaren last van de vele dagjesmensen die hun auto in de woonwijk parkeren in plaats van in de parkeergarages.Wethouder Tom de Bruijn ziet bezoekers het liefst met het openbaar vervoer komen. 'Maar uiteraard zijn er ook bezoekers die liever met de auto komen. Wij willen graag dat zij de parkeergarages gaan gebruiken. Deze maatregelen moeten daaraan bijdragen.'Wijkverenigingen reageren dan ook overwegend positief op het besluit van het college. 'We zijn er mede verantwoordelijk voor. We wilden wat doen aan de mensen die rondrijden door de wijk op zoek naar een parkeerplek, de zogeheten zoekparkeerders. We hopen dat de raad ermee instemt', zegt voorzitter Koen Baart van Wijkoverleg Statenkwartier.Bewonersorganisatie Havenkwartier heeft 'gemixte gevoelens'. 'Er moest wat gebeuren, want het kon zo niet langer', zegt secretaris Ton Hulleman. 'Het is goed voor de parkeerdruk, maar aan de andere kant gaat het bewoners ook geld kosten aan vergunningen.'Om ervoor te zorgen dat bezoekers aan Scheveningen ook echt de garages gaan gebruiken, is parkeren in de garages straks goedkoper dan op straat. Het tarief in de garages ligt tussen de 2,40 en 3 euro per uur, terwijl parkeren op straat 3,50 euro gaat kosten.De gemeente houdt komende tijd informatieavonden voor bewoners. De VVD in de Haagse raad vindt het 'belachelijk dat er geen overleg is geweest met de buurt'. 'Dit gaat in tegen over draagvlak bij invoeren betaald parkeren', zegt Monique van der Bijl.