Gewonde bij brand in Leiden na mogelijke gasexplosie

Foto: Flashlight Fotografie

LEIDEN - In de Ververstraat in Leiden heeft maandagmiddag brand gewoed in een benedenwoning. De bewoner, een man, is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.





Vermoedelijk is de brand ontstaan door een gasexplosie. Er was een knal te horen. Volgens de woordvoerder was het een klein brandje in de keuken. Deze was snel geblust.De ruiten in de keuken zijn er door de knal uitgeslagen, ook is er flinke rook- en roetschade. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de vermoedelijke explosie.