Boze Ajax-fans dreigen met demonstratie in Den Haag

DEN HAAG - Ajax-supporters dreigen zondag rond de uitwedstrijd bij ADO te gaan demonstreren bij het stadhuis in Den Haag. De fans zijn woedend dat ze volgende week woensdag het bekerduel van hun club tegen Scheveningen niet mogen bijwonen. Ze hebben de gemeente Den Haag van hun plannen op de hoogte gesteld.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag bepaalde vrijdag dat Scheveningen voor het duel met Ajax moet uitwijken naar het stadion van ADO Den Haag. Supporters van Ajax zijn daar echter niet welkom, omdat vrijwel gelijktijdig ADO-fans vanaf het stadion met een groot aantal bussen afreizen naar Rotterdam voor de bekerwedstrijd van hun ploeg tegen Feyenoord.Ajax speelt op de dag van de voorgenomen demonstratie een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Daar zijn de supporters van de club uit Amsterdam ook niet welkom. ADO en Ajax spelen al jaren onderlinge duels zonder fans van de bezoekende club. Die maatregel is genomen nadat hooligans van Ajax in 2006 een honk van ADO fans gewelddadig binnenvielen. Burgemeester Krikke wil daar in de toekomst wel verandering in brengen, zei ze vrijdag in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.Ajax-fans willen met de demonstratie afdwingen dat ze alsnog de bekerwedstrijd kunnen bijwonen, in het stadion van ADO of op een andere locatie. Het is nog niet bekend wat de gemeente Den Haag van de plannen vindt.