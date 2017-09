Bus botst op vrachtwagen in Zoetermeer

Foto Marcel Scheffers Foto Marcel Scheffers

ZOETERMEER - Bij een ongeluk op de Zuidweg in Zoetermeer zijn maandagmiddag een bus en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Inzittenden van de RET-bus worden opgevangen in de naastgelegen McDonald's.

Er is ambulancepersoneel aanwezig om passagiers na te kijken. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. De voorkant van de bus is flink beschadigd, van de ruiten is niet veel meer over.