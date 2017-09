Zoetermeerse raad wil komst outletcentrum helemaal afblazen

ZOETERMEER - De Zoetermeerse gemeenteraad wil de bouw van een outletcentrum helemaal afblazen. 'Wat ons betreft gaat de stekker eruit', zegt raadslid Willem Bos van D66, de grootste partij in de stad. 'Wij willen ermee stoppen.' Zijn collega Hilbrand Nawijn denkt er hetzelfde over. ‘Ik denk dat het geen toekomst meer heeft.'

De leider van Lijst Hilbrand Nawijn wijst erop dat er na het terugtrekken van projectontwikkelaar Provast gezocht moet worden naar een andere partij. 'Wie wil dat nog? Bovendien is een groot deel van de Zoetermeerse bevolking tegen.' In januari besloot een ruime meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad nog om door te gaan met de ontwikkeling van het outletcentrum.De meeste partijen die toen vóór stemden zijn sinds de plannen voor de Holland Outlet Mall (HOM) afgelopen weekend werden stilgelegd , tegen nieuwe plannen voor een outletcentrum. Zó! Zoetermeer en de PvdA lieten zondag al weten dat er maar een heel nieuw plan voor het huidige Woonhart moet komen. Het standpunt van coalitiepartij VVD is nog onduidelijk.De afgelopen zeven maanden is er gewerkt aan de plannen voor de HOM . Op de plek van het Woonhart zou een futuristisch outletcentrum van maximaal 31.000 vierkante meter moeten verrijzen. Maar afgelopen weekeinde bleek dat projectontwikkelaar Provast zich terugtrekt uit het project. De ontwikkelaar zegt in een verklaring dat er vertragingen optreden en dat het daardoor wel erg moeilijk wordt om het project tot een goed einde te brengen.Hoewel de ontwikkelaars spreken van een 'herbezinning' , betekent dit in de praktijk het einde, denkt de Zoetermeerse gemeenteraad. Het college van burgemeester is nog niet zover. Wethouder Marc Rosier (VVD) benadrukt in een memo aan de gemeenteraad het belang van 'transformatie' van het Woonhart, omdat het 'huidige winkelconcept' niet meer voldoet.Ondernemers, winkeliersverenigingen en bewoners uit de wijde omtrek van Zoetermeer - van Delft tot Waddinxveen en van Alphen aan den Rijn tot Voorschoten - stuurden maandag een brief aan de raad met het verzoek het project definitief stop te zetten, in plaats van de pas op de plaats die de initiatiefnemers zelf voor ogen hebben.'Ondernemers en winkeliers in zowel Zoetermeer als regio blijven anders wachten met investeren tot er duidelijkheid is rond de HOM . Wij achten dit een ongezonde situatie die niet kan en mag voortduren. Tevens maken wij ons ernstige zorgen over de aantasting van het ondernemersklimaat in de regio die door de HOM veroorzaakt zou worden. Ook uit de meest recente onderzoeken blijkt immers dat winkels in de wijde omgeving omzetverlies door de HOM zouden ondervinden.'Maar dat is niet het enige argument van de ondernemers, winkeliersverenigingen en bewoners. 'In Zoetermeer zelf speelt ook nog verkeer-, parkeer- en fijnstofproblematiek die door de HOM nog verder vergroot zou worden.'