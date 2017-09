Gemeentemuseum, World Forum en Jacobs in de prijzen

DEN HAAG - Drie awards zijn er maandagavond uitgereikt aan bijzondere initiatieven en projecten die de stad Den Haag een economische boost hebben bezorgd. Dat gebeurde in de Fokker Terminal. De prijzen gingen naar het Gemeentemuseum Den Haag met het Mondriaanjaar, het World Forum The Hague met de Future Force Conference 2017 en het bedrijf Jacobs.

De winnaars zorgen er ieder op hun beurt voor dat de Haagse economie en werkgelegenheid een stimulans hebben gekregen. De drie awards zijn The Leisure Award (Gemeentemuseum), The Conference Award (World Forum) en The Business Award (Jacobs).De uitreiking was onderdeel van de lancering van een koepelstichting die meer bezoekers, congressen en organisaties wil trekken naar Den Haag. De stichting heet The Hague & Partners en is een samenwerking tussen Den Haag Marketing, The Haque Convention Bureau en de WestHolland Foreign Investment Agency.