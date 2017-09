'Ben jij gay?', man pleegt ontucht met tienerjongens, justitie eist 2,5 jaar cel

GOUDA - Een 29-jarige man uit Gouda moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt 2,5 jaar de cel in voor ontucht met drie tienerjongens. Van deze strafeis zijn 10 maanden voorwaardelijk. Volgens het OM bood hij geld voor naaktfoto's en kwam het tijdens ontmoetingen met één van de jongens tot seksuele handelingen.

Het lijkt er volgens het OM op dat de Gouwenaar een voorkeur heeft voor jonge jongens. Via homo-datingsites legde de man contact met een 14-jarige en 15-jarige jongen. Hij wist de jongens zover te krijgen dat ze voor de webcam seksuele handelingen verrichten en drong aan op een ontmoeting.De Gouwenaar zegt dat hij niet wist dat de jongens zo jong zijn. 'Maar uit de bewaarde chats blijkt dat de jongens hem dat zelf gemeld hadden', aldus het OM.Met een andere 15-jarige jongen had hij contact via WhatsApp. Hij vroeg hem: 'Ben jij gay?', waarna het gesprek volgens justitie al snel een seksuele lading kreeg. Hij bood de jongen geld voor naaktfoto's en toen het vervolgens tot ontmoetingen leidde, betaalde hij daar de eerste keer voor.Volgens de verdachte is er niks seksueels tussen hem en de jongen gebeurd. Hij zou geld hebben betaald zodat de jongen een keer naar een pretpark kon.Het OM noemt de houding van de man 'heel zorgelijk'. 'Hij beweert niet bekend te zijn met de leeftijden van zijn slachtoffers en voert aan dat het initiatief bij hen lag. Maar uit de chats komt een omgekeerd beeld naar voren. Hij lijkt telkens bewust aan te sturen op seksueel contact met jonge jongens.' Ook zijn op zijn computer twee filmpjes met kinderporno gevonden.De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.