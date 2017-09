Tientallen ouderen opgelicht met valse rekeningen

DEN HAAG - Een internationale bende - waaronder een Haags stel - heeft een grote groep vooral oudere mensen opgelicht door ze valse energierekeningen te sturen. Soms werden slachtoffers die niet betaalden telefonisch benaderd om de aanmaning kracht bij te zetten. De slachtoffers raakten voor honderden tot duizenden euro's per persoon gedupeerd.

De politie heeft maandag een stel uit Den Haag aangehouden in deze zaak. Een 38-jarige man is opgepakt voor oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Zijn 31-jarige partner is aangehouden in haar huis.De bende stuurde tienduizenden spookfacturen naar Nederlanders, Duitsers en Oostenrijkers. Bij de Nederlandse politie zijn nu ongeveer 150 aangiftes bekend, maar vermoedelijk is nog vele honderden malen aangifte gedaan in die landen, stelt de politie.Naast de aanhoudingen is er ook onderzoek gedaan in een bedrijfspand in Den Haag. Het onderzoek loopt nog, de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.